Андрей Лисаковский: о трех дробинках в сердце, буднях теробороны и обращении к командиру российского эсминца

В судьбе многих людей бывают моменты, которые разделяют жизнь на "до" и "после". К таковым можно отнести бывшего украинского футболиста, а впоследствии арбитра Андрея Лисаковского. Работавший на протяжении нескольких предыдущих лет в роли детского тренера 46-летний специалист в разгар минувшей осени оказался на волоске от смерти, о чем сообщали многие СМИ. В ту пору он несколько суток находился в коме и никто из врачей не давал гарантий, выживет ли их пациент. К счастью, Лисаковскому удалось выкарабкаться из столь тяжелого испытания, хотя и не без серьезных последствий для здоровья. В этом ему помогла поддержка родных и близких, среди которых есть и футбольные люди.

Дело в том, что родная тетя Андрея Лисаковского, Алла, является супругой Валерия Поркуяна - известного в прошлом нападающего одесского "Черноморца", киевского "Динамо", днепропетровского "Днепра" и сборной СССР. Когда-то он пересекался в юношеской сборной Советского Союза с отцом Андрея - Анатолием Лисаковским, который после переезда Поркуяна в Одессу и познакомил его со своей сестрой.

С момента выписки из больницы не прошло и четырех месяцев, как в Украину пришла война. Андрей Лисаковский долго раздумывать не стал, твердо решив встать на защиту Родины. После того, как он побывал между жизнью и смертью, бояться ему уже нечего. В этом корреспондент UA-Футбол убедился во время общения с Лисаковским.

- Что же произошло в тот роковой день конца сентября? - первым делом интересуюсь у собеседника.

- Бытовая ситуация. Я приехал к маме в гости. Увидел ее расстроенной - она поругалась с соседом по двору. Вступился за нее, в результате чего получил многочисленные ранения из винтовки "Сайга". Это серьезное оружие. Выстрел дробью был произведен из-за металлической соседской двери, которую прошило насквозь. В этот момент я находился метрах в пяти-семи от нее. Если бы выстрел пришелся в открытую - меня бы просто разорвало. А так из выпущенного заряда, в котором было 75 дробинок, в мое тело влетело 53.

- Сознание сразу потеряли?

- Нет. Мама вызвала скорую, меня отвезли в больницу. До того момента я был еще при памяти, а отключился, когда приехали Поркуяны и мой друг Максим. Тогда встал вопрос: либо меня везут делать компьютерную томографию, чтобы определить характер и очаги поражений организма, либо придется вскрывать меня на хирургическом столе тотчас же, без промедления. При первом варианте доктор сказал: 90 процентов, что пациент не выживет. При втором же, который в итоге был выбран моим племянником Андреем (за что я ему очень благодарен), требовалось большое количество крови. Уже потом все врачи, которые меня осматривали, удивлялись: как можно было выжить после таких ранений?! Три дробины угодили мне в сердце, две в одно ребро, еще две - в другое, 26 попали в легкие. Поврежденную же селезенку удалили сразу - это пятиминутное дело.

- Вы действительно родились в рубашке...

- Было тяжело. Я пролежал в коме двое суток, после чего почти полтора месяца провел в больнице. За это время перенес шесть операций! Самой сложной была операция на сердце, длившаяся около семи часов. Две дробины оперировавший меня хирург Пилипенко удалил, а вот с третьей дело обстояло серьезнее - она располагалась вблизи клапана. Он остановил ее ход, чтобы не было угрозы его перекрытия. Доктор сказал, что инородное тело со временем закапсулируется и с ним можно будет жить. Вообще во мне находятся еще ни много ни мало 14 дробинок. Но удалять их пока нельзя. В середине января я проходил общее обследование, которое показало состояние моего организма.

- Как проходило восстановление?

- При поддержке моих родных и близких. За меня молились, и я это ощущал. Очень благодарен жене Анне, которая ночевала в больнице и видела то, что не надо видеть женщине... Когда мужчина в памперсах, это неприятно. Тяжелый был период, что и говорить... Выписавшись из больницы, восстанавливался дома в семье Поркуяна. Вдобавок ко всему, спустя две недели после пребывания на больничной койке я еще и ковидом заболел. В общем, испытания шли чередой. Спасибо тете Алле и Валерию Семеновичу, что опекались мною вместе со всеми своими детьми. Эту семью я считаю своей, так как остался без отца в семь лет и многим в жизни им обязан. Валерий Поркуян, кстати, является еще и моим крестным. Помогли мне также член исполкома Одесской областной футбольной Ассоциации Григорий Бибергал и бывший коллега по Комитету арбитров УАФ и мой друг Виталий Годулян.

- Как чувствуете себя сейчас?

- Отвечу по-футбольному: "Чувствую себя хорошо, но играть не могу" (улыбается). Мое хорошее самочувствие связано с поддержкой дорогих мне людей. Если бы оказался со своей проблемой один на один, то ничего не получилось бы. А так "вылез". Да, тяжело, к тому же, "на таблетках". Однако ничуть не ропщу - у меня ведь нет другого выбора. Даже когда пошел в тероборону, было сложно. Но ничего, приходится терпеть - я ведь мужчина! Стараюсь справляться, чтобы не подводить своих товарищей. Наряду со всеми занимаюсь укреплением оборонных позиций, не гнушаясь какой-либо физической работы.

- Где вас застала весть о начале войны?

- В Одессе, дома у Поркуянов. В шесть утра мне позвонила жена и сообщила, что началась война. Шока никакого не было - на тот момент я попросту ничего не мог понять. Слышал лишь пару выстрелов системы ПВО - и все. А потом началось: сообщения в Фейсбуке, телефонные звонки от друзей из разных городов Украины. Особенно много их у меня в Харькове, который первым сильно пострадал от авианалетов и обстрелов. А уже потом настал черед Киева... Первые пять дней войны я находился словно в прострации, никак не осознавая, что все это происходит не в страшном сне, а в реальности. Никогда не мог предположить, что такое в 21-м веке может случиться. Это не укладывалось в голове! А на шестой день пошел в тероборону, взяв в руки оружие.

- Что испытывали в тот момент?

- Знаете, раньше я всегда относился к россии лояльно, ведь там в общей сложности отыграл шесть неплохих лет. В этой стране у меня были друзья, кумовья, крестившие моих детей люди. Однако после фото и видео, полученных от харьковских и киевских друзей, я всерьез обозлился. Мною двигало не только желание защищать родной город и родную страну, но и ненависть к врагу. Лютая ненависть. Такая, что несмотря на мои проблемы со здоровьем, я без раздумий решил взять в руки оружие. Теперь вместе с такими же людьми обороняем нашу рідну неньку Україну.

- В соцсетях вы записали видеообращение, где упомянули о визите на российский эсминец. Что это за история?

- В 2000-м году я был игроком калиниградской "Балтики". Тогда удалось побывать в расположенном в 60 километрах закрытом городе Балтийск, в котором базируется Балтийский флот. Туда очень сложно попасть даже российским гражданам - въезд только по спецпропускам. Так вот, в него меня пригласил командир эсминца "Беспокойный" - на экскурсию. Мы с ним хорошо общались и даже подружились. Знаю, что он сейчас жив-здоров, вот только командиром этого корабля уже не является. Кто бы мог подумать тогда, больше двадцати лет назад, что по иронии судьбы этот эсминец может нести угрозу из Черного моря моей родной Одессе! Именно поэтому я и обратился в своем видеоролике к его экс-командиру "Федорычу". Сейчас, в пору этого безумства, важно донести до каждого россиянина бессмысленность войны. Может, это поможет им опомниться.

- За период вашей футбольной карьеры вы успели не только поиграть в ряде клубов, быть в роли арбитра, но и опробовать себя на тренерской стезе. Что больше пришлось по душе?

- (Без раздумий). Судейство. Спросите "почему"? Отвечу: потому, что чувствовал на поле свою важность. Разумеется, в хорошем смысле этого слова. Карьера арбитра запомнилась встречами, знакомствами, общениями. Их было очень много, и я испытывал истинное удовольствие. Поверьте, это не шло ни в какое сравнение с финансовой стороной судейства - не все ведь измеряется только деньгами. Эта часть профессиональной карьеры пришлась на период зрелости, и ее я считаю своей золотой порой. Арбитр - не только человек, который определяет результат, он в то же время еще и воспитатель. Воспитательная работа мне была по душе, и во многом поэтому по завершении судейской карьеры я перешел на тренерскую.

- В роли арбитра какой матч запомнился? Рискну предположить, что наверняка тот единственный, проведенный вами в элите - "Таврия" (Симферополь) - "Заря" (Луганск) в сезоне-2013/14?

- А вот и нет! Самым запоминающимся для меня стал поединок между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом" в сезоне-2012/13, в котором я выполнял роль дополнительного ассистента главного арбитра Виталия Годуляна. Игра на "Донбасс Арене" была центральной в туре, так как донетчане лидировали, а харьковчане занимали вторую строчку в таблице, опережая столичное "Динамо" на два очка. Так вот, в матче, который состоялся за пять туров до финиша, для досрочного завоевания чемпионства "Шахтер" устраивала ничья. Ею он и завершился - 1:1. Помню, что процесс подготовки к игре и сама игра - это было что-то! В ней было несколько интересных эпизодов, которые врезались в память до сегодняшнего дня. Вот один из них. Годулян отменил гол харьковчан, хотя перед этим я кричал своему коллеге: "Все чисто!". А было так: нападающий "Металлиста" Девич получает мяч, на него выдвигается страж ворот хозяев Пятов. Харьковчанин двумя руками разворачивает корпус, голкипер ложится и тут раздается судейский свисток - нападение на вратаря! Хотя на мой взгляд, был чистый гол. Но последнее слово - за главным арбитром. Тогда он взял на себя такое решение, так как системы VAR еще не было. Если бы этот мяч "Металлиста" был засчитан, то досрочное чемпионство "Шахтера" было бы отложено как минимум на один тур.

- Как думаете, долго ли продлится война?

- К сожалению, мой прогноз не оптимистичный. Думаю, что развязка наступит к осени. Но это мое субъективное мнение. В отличие от вторжения на Донбасс в 2014-м году, в нынешней войне уж слишком большой охват горячих зон, где ведутся бои. Бункерному сидельцу нужно помочь сделать такой сильный кульбит, чтобы его армия ушла из Украины. Уверен, что он уже и сам это понимает. Путин убедился, что украинцы - несгибаемая нация, и мы защитим нашу родину. Это однозначно. Жаль лишь, что победа будет добыта столь дорогой ценой - жизнями ни в чем не повинных мирных граждан и наших защитников.