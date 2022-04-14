"Все должны быть в одинаковой ситуации". Вернидуб возмущен выездом Динамо и Шахтера

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, воюющий на юге Украины, не слишком позитивно воспринимает тот факт, что "Шахтер" и "Динамо" выехали за границу во время войны.

"Я скажу один раз и последний. Даже футболисты, которые поразъезжались, потому что им разрешили заявляться – это не то время, когда нужно ехать и продолжать играть. Это моя позиция. Все они очень хорошо физически подготовлены, можно за две недели подготовиться очень хорошо, поверь мне... Если ты действительно любишь свою матушку Украину, то пойдешь и будешь ее защищать, не задумываясь... Это моя позиция, возможно, я прав, а, возможно, нет. Читайте также "Пусть лучше не возвращаются". Вернидуб - о политиках, которые выехали из Украины

"Динамо" и "Шахтер" за границей? Я против. Почему они там должны быть и тренироваться? А остальные сидят здесь. Как это? Если мы что-нибудь делаем, то делаем это для всех. Я всегда говорил – все должны были в одинаковой ситуации, а не так, что одни уехали, а другие остались. Сколько я читаю о тех, кто пошел в терроборону? Мой сын тоже в терробороне. Почему они должны так поступать, а другие по-другому? Мне это непонятно. У моего младшего сына проблемы с левой рукой с рождения, но он тоже в терробороне, автомат может разобрать и собрать, помогает, волонтерит.

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