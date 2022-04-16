Подоляк: Евросоюз дает Украине не то оружие, которое мы просим

ЕС дает Украине не то оружие, которое мы просим. Об этом заявил советник главы ОП страны Михаил Подоляк. Кроме того, оно поставляется Украине слишком долго.

"Украина просит у Европы оружие. Европейцы поддерживают призыв своих правительств. Евросоюз дает Украине оружие, не то, что мы просили. Оружие доставляется слишком долго.

Демократия не выиграет от этой игры. Украине нужно оружие. Не через месяц. Сейчас", - написал Подоляк в Twitter.