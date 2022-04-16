Подоляк: Евросоюз дает Украине не то оружие, которое мы просим
Партнеры не до конца понимают наши потребности
Getty Images / Global Images Ukraine
ЕС дает Украине не то оружие, которое мы просим. Об этом заявил советник главы ОП страны Михаил Подоляк. Кроме того, оно поставляется Украине слишком долго.
"Украина просит у Европы оружие. Европейцы поддерживают призыв своих правительств. Евросоюз дает Украине оружие, не то, что мы просили. Оружие доставляется слишком долго.
Демократия не выиграет от этой игры. Украине нужно оружие. Не через месяц. Сейчас", - написал Подоляк в Twitter.
1. Ukraine asks Europe for weapons.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 16, 2022
2. Europeans support the call for their governments.
3. ???????? gives ???????? weapons, not the ones we asked for.
4. Weapons take too long to arrive
Democracy won’t win from playing this game. ???????? needs weapons. Not in a month. Now.
Популярное сейчас
- Гайдай: Российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Пауза была вызвана дождями
- Источник: Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров
- Зеленский объявил текущее количество погибших украинских военных в войне против россии
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 23:55 Украинские Зеленский: Успехи наших военных на поле боя весомые. Но еще не достаточны для очищения от оккупантов
- 20:51 Украинские Зеленский отказался от встречи с президентом Германии. Ранее у немца были связи с путиным
- 18:55 Украинские Капитан Черноморца: После войны чемпионат станет слабее, а сборная Украины - сильнее