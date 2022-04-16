  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суд отправил Медведчука под арест без права внесения залога
В тренде

Суд отправил Медведчука под арест без права внесения залога

Общие новости
(1 голосов)

У него есть возможность подать апелляцию

Суд отправил Медведчука под арест без права внесения залога

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

UA-Футбол
Новина українською

Лычаковский районный суд Львова изменил меру пересечения пойманному СБУ народному депутату Виктору Медведчуку. Теперь он отправлен под арест без права внесения залога. По закону беглый нардеп может подать апелляцию. Как сообщает суд на официальной странице в Facebook:

"После рассмотрения указанного дела следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Володимировичу избранную меру пресечения в виде заключения под стражу без залога".

27 февраля Медведчук скрылся из дома, где он находился под домашним арестом. 18 марта суд заочно его арестовал. 12 апреля Служба безопасности Украины арестовала его при попытке покинуть страну.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Виктор Медведчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...