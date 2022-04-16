Суд отправил Медведчука под арест без права внесения залога

Лычаковский районный суд Львова изменил меру пересечения пойманному СБУ народному депутату Виктору Медведчуку. Теперь он отправлен под арест без права внесения залога. По закону беглый нардеп может подать апелляцию. Как сообщает суд на официальной странице в Facebook:

"После рассмотрения указанного дела следственный судья оставил подозреваемому Медведчуку Виктору Володимировичу избранную меру пресечения в виде заключения под стражу без залога".

27 февраля Медведчук скрылся из дома, где он находился под домашним арестом. 18 марта суд заочно его арестовал. 12 апреля Служба безопасности Украины арестовала его при попытке покинуть страну.