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Пятов – о голе 12-летнего мальчика из Мариуполя за Шахтер: Война его не сломала. Он не перестанет мечтать

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Вдохновляющая история

Пятов – о голе 12-летнего мальчика из Мариуполя за Шахтер: Война его не сломала. Он не перестанет мечтать

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о 12-летнем Дмитрии Кеде, который вышел на замену и забил победный гол в благотворительном матче с "Легией" (3:2):

"14 апреля – День вратаря. И моим подарком на профессиональный праздник стало общение с Дмитрием. Обычный 12-летний парень. Настоящий мечтатель. Ребенок войны. Какой уже не ребенок совсем. Взгляд слишком взрослый.

Семья Дмитрия столкнулась с войной в упор. Мариуполь. Этим все сказано. Наш герой увидел войну своими глазами. Но она не сломала его. Потому что Дима не перестанет мечтать. Я убедился в этом, пообщавшись с ним. Он будет воплощать желаемое, побеждать и прославлять Украину. Забитый гол – хорошее начало», – написал Пятов в инстаграмме.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) война с Россией
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