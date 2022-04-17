Глава Еврокомиссии: Национальный дефолт россии – это только вопрос времени

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью немецкому Bild заявила, что российский дефолт – это только вопрос времени:

“Санкции все глубже погружаются в российскую экономику неделю за неделей: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запасных частей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов уходят от страны.

По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России упадет на 11 процентов. Национальное банкротство России – это только вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее своего народа”, - сказала фон дер Ляен.