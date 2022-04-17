Глава Еврокомиссии: Национальный дефолт россии – это только вопрос времени
Хочется, чтобы это время настало быстрее
Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью немецкому Bild заявила, что российский дефолт – это только вопрос времени:
“Санкции все глубже погружаются в российскую экономику неделю за неделей: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запасных частей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов уходят от страны.
По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России упадет на 11 процентов. Национальное банкротство России – это только вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее своего народа”, - сказала фон дер Ляен.
Отметим, что за агентство кредитных рейтингов S&P заявили о дефолте россии по внешнему долгу. Также ряд российских компаний не смогли выплатить долги, например, тамошняя железнодорожная монопольная компания РЖД.
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