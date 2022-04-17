  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Еврокомиссии: Национальный дефолт россии – это только вопрос времени
В тренде

Глава Еврокомиссии: Национальный дефолт россии – это только вопрос времени

Общие новости
(1 голосов)

Хочется, чтобы это время настало быстрее

Глава Еврокомиссии: Национальный дефолт россии – это только вопрос времени

Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью немецкому Bild заявила, что российский дефолт – это только вопрос времени:

“Санкции все глубже погружаются в российскую экономику неделю за неделей: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли лицензию из-за отсутствия запасных частей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи экспертов уходят от страны.

По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России упадет на 11 процентов. Национальное банкротство России – это только вопрос времени. Этой войной Путин также разрушает свою страну и будущее своего народа”, - сказала фон дер Ляен.

Отметим, что за агентство кредитных рейтингов S&P заявили о дефолте россии по внешнему долгу. Также ряд российских компаний не смогли выплатить долги, например, тамошняя железнодорожная монопольная компания РЖД.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bild

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 16:55
Сейчас всё, что угодно, осуществление чего угодно - это вопрос времени
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...