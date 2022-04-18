В Геническе россияне установили памятник Ленину
Истукан вернулся. Ненадолго…
Во временно оккупированном Геническе в Херсонской области россияне установили памятник идеологу октябрьского переворота Владимиру Ленину.
Об установке памятника возле здания бывшей райгосадминистрации сообщил местный коллаборант, которого рашисты назначили руководить местной "милицией", Геннадий Малюков.
Позже фото памятника революционеру, который по утверждения путина (хуйла) "придумал Украину", опубликовал телеграм-канал «Ху***й Херсон».
Напомним, в Украине так званый «ленинопад» случился после Революции Достоинства и принятого закона о декоммунизации. Ранее в воскресенье в Харькове был демонтирован памятник советскому военачальнику Георгию Жукову.
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