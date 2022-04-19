Акценты. Динамо или сборная Украины? Что и требовалось доказать

Говорят, конфликт уже исчерпан. Однако это именно тот случай, когда вилочки нашлись, но осадочек остался. Как и почему такое вообще было возможно? Предлагаю отследить хронологию событий и фактаж, а уж выводы сделаете сами.

14 апреля в полдень на сайте появилась новость о планах подготовки сборной Украины к поединку плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Александр Петраков планировал собраться 28 апреля без легионеров и уехать в Европу.

"Я уже хорошо знаю ребят из "Динамо" и "Шахтера" и вижу, что им очень тяжело. Хорошо, что они собрались раньше, и будут начинать подготовку не с пустого места", - сказал Петраков. Речь шла о благотворительных турне по Европе с участием этих двух клубов, которые начались раньше.

В тот же день нас ознакомили с обновленным официальным календарем сборной страны. Новая дата поединка с Шотландией - 1 июня. Победитель пары сыграет 5 июня против Уэльса в финале плей-офф.

Из-за этого случилось смещение в календаре игр "сине-желтых" в рамках Лиги Наций.

8-е июня. Ирландия - Украина

11-е июня. Украина - Армения

14-е июня. Украина – Ирландия

То есть, при благоприятном развитии событий, сборной предстоит провести 5 матчей в течение двух недель. Беспрецедентный по плотности график официальных игр. Для сравнения, на последнем Евро Украина провела такое же количество матчей за три недели.

Сутки спустя, 15 апреля президент УАФ Андрей Павелко рассказал, где сборная Украины будет готовиться к этим поединкам. Президент УЕФА Александр Чеферин предложил сделать лагерь в Словении. Также идет работа над проведением ряда благотворительных матчей сборной под патронатом УЕФА, с учетом пожеланий тренерского штаба.

В этот же день на сайте появилась новость о том, что экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий показал сообщение, полученное от одного из украинских воинов.

"Я пограничник, только вернулся из Черниговщины. Нам не нужно ничего, ни денег, ни славы и медалей. Несмотря на кровавую войну, мы неоднократно обсуждали футбол. Если у вас есть возможность связаться с кем-то из игроков национальной сборной, передай, пожалуйста, что именно сейчас нам нужна путевка на Мундиаль. Именно сейчас, когда мир обсуждает нашу Страну, и сейчас, чтобы поднять настроение и боевой дух".

А вечером того же дня стало известно, что Петраков объявил имена 25 игроков украинских клубов, которые начнут сбор в рядах национальной команды в Словении. 11 из них представляют киевское "Динамо".

Тогда же из интервью с главным тренером сборной мы узнали следующее.

"Ранее, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА и футболисты абсолютно лишены игровой практики. Поэтому важно собраться как можно раньше, чтобы мы смогли, как следует, подготовиться к официальным играм. В июне нас ждет насыщенный календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Это важно, что клубы собрались раньше, а футболисты получат игровой тонус. А потом мы уже все вместе начнем нарабатывать варианты ведения игры против соперников, каждый из которых имеет отличный от прочего игровой стиль. Мы обратились с просьбой в УЕФА организовать нам серию товарищеских матчей в мае".

17 апреля киевское "Динамо" отказало Украинской ассоциации футбола отпустить игроков в сборную Украины. Об этом говорилось в соответствующем письме "бело-синих" к вице-президенту УАФ Олегу Протасову.

Свое решение они объяснили тем, что у них запланированы благотворительные матчи с "топ-клубами Европы" (цитата): "Аустрия" (Австрия) – 1 мая, "Базель" (Швейцария) – 4 мая, "Ренн" (Франция) – 6 мая, "Левски" (Болгария) – 17-18 мая и "Айнтрахт" (Германия) – 22 мая. Кроме того, ведутся переговоры о проведении матчей с другими командами.

В то же время была выражена уверенность, что игровая практика футболистов "Динамо" во время этих товарищеских матчей позволит им подготовиться к матчам сборной в своей лучшей игровой форме.

Также “Динамо” обратило внимание на положение Регламента ФИФА, в котором указывается, что клуб может отпустить игроков на сбор не позднее понедельника той недели, когда начинается международное окно. Киевляне даже готовы были пойти на уступки и сделать это на неделю быстрее – 23 мая.

Днем 18 апреля мы узнали о реакции Петракова на такую официальную позицию "Динамо".

"Я шокирован. В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил всем клубам, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, еще 11 апреля. Не помню, чтобы "Динамо" к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам. На данный момент менеджеры сборной совместно со специалистами УЕФА находятся на завершающей стадии поиска и переговоров, поэтому мы рассчитываем узнать имена оппонентов в контрольных играх уже в скором времени. Первый матч проведем 6 мая, далее встречи состоятся 10-го и 14-го числа. 17 мая к нам начнут присоединяться легионеры, и мы сыграем еще два спарринга - 22-го и 26-го. Только собрав исполнителей, которые образуют скелет команды, можно нарабатывать игровые схемы и готовиться к важным официальным матчам. Как может часть игроков готовиться отдельно от сборной, а их наставник быть уверенным, что лучше подготовит сборников к поединкам национальной команды таким образом? Пока я главный тренер сборной, я отвечаю за ее подготовку к играм и результат. Все остальное – от лукавого. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться. Если нет — как ни обидно, придется "Динамо" вернуться в Украину, а мне — заменить динамовцев игроками из других клубов".

А уже вечером того же дня пришла новость от Андрея Павелко:

"Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК "Динамо" Киев, вызванные Александром Петраковым, будут в расположении сборной 3 мая".

Так уж совпало, что 14 апреля, практически в то самое время, когда начиналась эта история, на сайте вышел материал журналиста Анатолия Хамаева о впечатлениях от первого матча европейского турне "Динамо". Вот некоторые выдержки из него.

"Рекламы матча в Варшаве не было. Я видел небольшой сюжет о предстоящем матче "Легия" - "Динамо" на маленьких мониторах в вагонах метро, где минимум рекламы.

Вместимость стадиона 32 тысячи. На мой взгляд, было около 16-18 тысяч. На стадионе было где-то 75 процентов украинцев, это тех, кто уже давно живёт в Варшаве и тех, кто из-за войны сюда приехали. За весь матч только раз, и то не так громко, прозвучала лишь одна кричалка за "Легию".

То есть, условно на игру пришло примерно до 5 тысяч поляков?

И риторический вопрос: условные остальные три четверти на стадионе – украинцы, не будь этого матча, не изыскали бы возможность поддержать свою страну как-нибудь еще? Напомню, речь идет о Польше – сопереживающей Украине, как никто другой. Но это так, к слову пришлось.

Что же касается самой суперсерии с топ-клубами (просто, чтобы закрыть тему), то "Аустрия" нынче занимает 4-е место в чемпионате Австрии, уступая лидеру 21 очко; "Базель" – 2-е в Швейцарии, отставая на 13 от "Цюриха"; "Ренн" – 3-е во Франции, и 18 очков от лидера; "Левски" – 5-е в Болгарии, и 24 очка от лидера; и "Айнтрахт" – 10-е место в Германии, и 33 очка от лидера. Не беря во внимание, кто из них и как часто бывал в Лиге чемпионов, и чем там занимался.

Как и обещал, выводы предоставляю делать самим читателям. Моего личного отношения к этой истории в тексте выше вы не найдете. Разве что, если очень захочется найти черную кошку, которой нет в темной комнате – мнение автора между чужих строк и медицинских фактов. Хотя и, как на мой взгляд, двух мнений тут попросту быть не может.

Но всегда найдутся умельцы разглядеть даже белое в черном. А вот мне отчего-то вспомнилась другая история, десятилетней давности. Когда у успешно стартовавшей в отборе на Мундиаль национальной сборной умыкнули главного тренера, после чего она стала валиться. Поэтому, в отличие от Петракова, я не слишком удивлен.