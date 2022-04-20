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Монзуль и Стрелецкая будут работать на матчах Евро-2022 в Англии

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Украинки получили назначения на поединки женского турнира

Монзуль и Стрелецкая будут работать на матчах Евро-2022 в Англии

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Судейский комитет УЕФА утвердил список главных арбитров и их ассистентов, которые будут работать на матчах финальной стадии женского Евро-2022, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля.

Приятно, что в реестр вошли две украинки: среди главных арбитров присутствует Екатерина Монзуль, а среди ассистентов – Марина Стрелецкая, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Монзуль за свою карьеру успела отработать финалы женских Лиги Чемпионов, Чемпионата мира и женской Серии А. Также она стала первой главной арбитркой в истории, отработавшей на официальном матче мужских сборных.

Стрелецкая работала на женском Чемпионате мира-2023, а также на время войны получила возможность судить матчи чемпионата Швейцарии.

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В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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Источник:
УАФ

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