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Патриот и финалист ЛЕ. Сегодня День рождения отмечает Артем Федецкий

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Поздравления имениннику

Патриот и финалист ЛЕ. Сегодня День рождения отмечает Артем Федецкий

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Сегодня, 26 апреля, свой 37-й День рождения отмечает экс-игрок сборной Украины Артем Андреевич Федецкий.

Федецкий является воспитанником луцкой "Волыни". Играл в таких клубах, как донецкий "Шахтер", ФК "Харьков", киевский "Арсенал", львовские "Карпаты", днепропетровский "Днепр" и немецкий "Дармштадт".

С "горняками" становился обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09, но в основе не закрепился. С 2009 года по 2012 год Артем выступал на правах аренды за львовские "Карпаты".

В августе 2012 года Федецкий стал игроком днепропетровского "Днепра", завоевал место в основе и стал не заменимым на правом фланге обороны "сине-бело-голубых". За время выступлений в "Днепре" Федецкий становился вице-чемпионом Украины (2013/14) и пробивался в финал Лиги Европы 2014/15.

В составе национальной сборной Украины он отыграл 53 матча и забил 2 гола.

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В статье: Артем Федецкий
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