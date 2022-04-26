Патриот и финалист ЛЕ. Сегодня День рождения отмечает Артем Федецкий
Поздравления имениннику
Сегодня, 26 апреля, свой 37-й День рождения отмечает экс-игрок сборной Украины Артем Андреевич Федецкий.
Федецкий является воспитанником луцкой "Волыни". Играл в таких клубах, как донецкий "Шахтер", ФК "Харьков", киевский "Арсенал", львовские "Карпаты", днепропетровский "Днепр" и немецкий "Дармштадт".
С "горняками" становился обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09, но в основе не закрепился. С 2009 года по 2012 год Артем выступал на правах аренды за львовские "Карпаты".
В августе 2012 года Федецкий стал игроком днепропетровского "Днепра", завоевал место в основе и стал не заменимым на правом фланге обороны "сине-бело-голубых". За время выступлений в "Днепре" Федецкий становился вице-чемпионом Украины (2013/14) и пробивался в финал Лиги Европы 2014/15.
В составе национальной сборной Украины он отыграл 53 матча и забил 2 гола.
Популярное сейчас
- Бенфика интересуется вингером Шахтера
- Утренние прилеты. россияне ударили ракетами по Запорожью
- Победа Шахтера, шанс для Зинченко, календарь молодежки. Главные новости за 25 апреля
- Фьюри - Уайт: смотреть онлайн бесплатно бой за титул WBC
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ