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"Москали почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины". Федецкий вступил в тероборону

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Артем заявил, что с врагом будет действовать решительно

"Москали почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины". Федецкий вступил в тероборону

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс- защитник "Карпат", "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий сообщил, что присоединился к территориальной обороне Луцка.

– Были проблемы с записью в тероборону?

– Сначала да, ведь очень много патриотов, желающих защищать свой край, свою родную землю. Приятно, что в столь трудное время люди проявляют инициативу, потому что понимают всю сложность ситуации, наступления этих проклятых оккупантов. Ни в какие ворота не лезет то, что они творят на нашей украинской земле, как они обращаются с населением, как они ночью бомбят запретными бомбами наши города. Это досадно. Душа болит не только у меня, а у каждого украинца.

– Вы сейчас в Луцке. Как много времени занимает тероборона, остается ли время на еще что-нибудь?

– Вот еще что-то – это мирное небо над головой, к которому мы стремимся. А такие моменты, чтобы в городе был порядок, чтобы не было провокаций, непонятных, подозрительных групп и мародерства – сейчас все хорошо. Люди сознательные, но в семье не без урода – случаются единичные случаи мародерства. Люди, несмотря на такое время в стране, пытаются ради своих каких-либо целей нажиться на чужом имуществе. Слава богу, это не массово, наши люди умные.

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Футболист отметил, что будет защищать свою родную страну до конца:

У меня тоже была возможность куда-нибудь уехать, но я бы никогда в жизни не поступил так. Я не так воспитан. В этой стране я стал тем, кем я являюсь. Потому я готов стоять здесь до конца. Готов защищать нашу землю к нашей помощи.

Также он добавил, что с врагом будет действовать решительно.

Нужно будет стрелять – будем стрелять. Если москали прорвутся сюда, то они почувствуют, что такое партизанщина Западной Украины. Там ребята их курят, а мы будем их здесь резать как свиней. Так оно и будет", – сказал Федецкий в комментарии для "1+1".

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В статье: Артем Федецкий война с Россией
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Комментарии (2)
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jeremi33-3 (Сумы)
09.03.2022 в 12:35
Вони не взнають... вірніше не встигнуть взнати)))Бо вже знають, що таке партизанщина Сумщини, Чернігівщини і Харківщини..
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Джим Слэйд (Харьков)
09.03.2022 в 12:17
Будем надеяться, что не почувствуют, т.к. станут удобрением ещё на восточной
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