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Одесса получила новые комплексы ПВО

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Воздух над городом стал более защищенным

Одесса получила новые комплексы ПВО

Defence Express

Новина українською

Одесса получила новые комплексы противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. При этом не сообщается, какое именно вооружение получили военные.

"Наши силы ПВО получили новые комплексы для борьбы с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим", – написал Братчук в своем Телеграмме.

Также, как известно, Одесса готовится к затяжному комендантскому часу. Он продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.

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В статье: Одесса война с Россией
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