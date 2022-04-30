Владелец Манчестер Сити Шейх Мансур помогает россии обходить санкции
Арабскому миллиардеру деньги не пахнут
Владелец "Манчестер Сити" Шейх Мансур сотрудничает с российским бизнесом и помогает избегать санкций. Об этом свидетельствует расследование Bloomberg.
Мансур способствует переводу денег на счета ОАЭ, которые до сих пор не наложили никаких санкций на россию.
Высокопоставленные чиновники, богатые бизнесмены и финансовые руководители из России все чаще обращаются к Шейху Мансуру и его офису за помощью в управлении правительственными процессами ОАЭ. Некоторые из них покупают пентхаусы и роскошные автомобили в Дубае, или же создают банковские счета и финансовые фирмы.
Министерство по делам президента во главе с Шейхом Мансуром оказало им значительную помощь после вторжения в Украину. Чиновники ОАЭ считают усилия Шейха Мансура частью более широкой стратегии правительства по привлечению глобального бизнеса и поддержанию стратегических связей с Востоком и Западом.
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