Владелец "Манчестер Сити" Шейх Мансур сотрудничает с российским бизнесом и помогает избегать санкций. Об этом свидетельствует расследование Bloomberg.

Мансур способствует переводу денег на счета ОАЭ, которые до сих пор не наложили никаких санкций на россию.

Высокопоставленные чиновники, богатые бизнесмены и финансовые руководители из России все чаще обращаются к Шейху Мансуру и его офису за помощью в управлении правительственными процессами ОАЭ. Некоторые из них покупают пентхаусы и роскошные автомобили в Дубае, или же создают банковские счета и финансовые фирмы.

Министерство по делам президента во главе с Шейхом Мансуром оказало им значительную помощь после вторжения в Украину. Чиновники ОАЭ считают усилия Шейха Мансура частью более широкой стратегии правительства по привлечению глобального бизнеса и поддержанию стратегических связей с Востоком и Западом.