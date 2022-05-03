Украинский арбитр рассудит матч второго дивизиона чемпионата Польши

Украинский арбитр Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединок второй польской футбольной лиги.

После российского вторжения в Украину арбитр вместе с женой и тремя детьми благодаря одному из волонтерских центров отправился в Польшу.

Недавно наш соотечественник получил возможность обслуживать поединки третьего и второго польских дивизионов и назначения. Так, 7 мая Кривушкин будет главным арбитром матча 32-го тура чемпионата Второй лиги "Висла" (Пулавы) - "Гутник" (Краков).

Добавим, что Кривушкин уже работал на поединках польских низших лиг, а также судил благотворительный матч "Лехия" (Польша) - "Шахтер" (Украина) в Гданьске.