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Депутат Ковалев исключен из фракции Слуга народа. Его подозревают в госизмене

Общие новости
(1 голосов)

Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области

Депутат Ковалев исключен из фракции Слуга народа. Его подозревают в госизмене

PavlovskyNEWS

Новина українською

Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук.

Как отмечалось ранее, политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.

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Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:23
Я думаю що з ним в сізо трапиться якийсь нещасний випадок...
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