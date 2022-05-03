Депутат Ковалев исключен из фракции Слуга народа. Его подозревают в госизмене
Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области
PavlovskyNEWS
Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук.
Как отмечалось ранее, политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.
Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 16:23
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