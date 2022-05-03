Депутат Ковалев исключен из фракции Слуга народа. Его подозревают в госизмене

Народный депутат Алексей Ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы Юлия Палийчук.

Как отмечалось ранее, политическая партия "Слуга народа" и фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины приняли совместное решение по приостановлению членства Алексея Ковалева во фракции.

Нардеп подозревается в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.