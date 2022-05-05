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Глава патрульной полиции Мариуполя: россияне максимально штурмуют Азовсталь по периметру

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Наши защитники стоят там стеной

Глава патрульной полиции Мариуполя: россияне максимально штурмуют Азовсталь по периметру

Азов

Новина українською

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в комментарии изданию hromadske подтвердил, что штурм "Азовстали" продолжается: оккупанты используют артиллерию, авиацию и другую технику. По его словам, раненых становится все больше, периметр сокращается.

"россияне максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи".

Напомним, российские войска прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, который продолжают защищать украинские бойцы, об этом сообщил вечером 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко. Уже третий день там продолжаются активные тяжелые кровопролитные бои.

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В статье: война с Россией Азов Азовсталь
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Источник:
hromadske.ua

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