Глава патрульной полиции Мариуполя: россияне максимально штурмуют Азовсталь по периметру
Наши защитники стоят там стеной
Азов
Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в комментарии изданию hromadske подтвердил, что штурм "Азовстали" продолжается: оккупанты используют артиллерию, авиацию и другую технику. По его словам, раненых становится все больше, периметр сокращается.
"россияне максимально штурмуют по периметру и пытаются выйти на новые рубежи".
Напомним, российские войска прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, который продолжают защищать украинские бойцы, об этом сообщил вечером 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко. Уже третий день там продолжаются активные тяжелые кровопролитные бои.
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