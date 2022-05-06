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Украинский арбитр получил возможность работать в Италии

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Украинский арбитр получил возможность работать в Италии

Фото: aia-figc.it

Новина українською

Молодой украинский арбитр Александр Холодило получил возможность работать в итальянском футболе и развить профессиональные навыки.

Об этом сообщает УАФ со ссылкой на официальный сайт Итальянской федерации футбола.

Через несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 18-летний судья был вынужден покинуть нашу страну и уехать в Италию. Северодонецкий арбитр прибыл в коммуну Корнедо-Вичентино провинции Виченца из многострадального Харькова и быстро обратился в местное судейское объединение "Aldo Frezza" с вопросом о возможности временного продолжения карьеры в Италии.

За считанные недели ему удалось получить официальную регистрацию и членство в Итальянской ассоциации судей. Этому способствовали Комитет арбитров УАФ, Виченца и Итальянская федерация футбола. Холодило уже даже дебютировал как арбитр в чемпионате провинции Виченца U-17. Украинец также приступил к изучению итальянского языка и поступил в Падуанский университет, чтобы продолжить обучение по информатике, которое он начал в Харькове.

Александр Холодило начал футбольную судейскую карьеру в 2016 году и работал в чемпионате Луганской области. В 2020 году он стал арбитром Премьер-лиги U-19.

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В статье: арбитр УАФ
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Источник:
УАФ

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