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Украинский арбитр будет работать на матчах чемпионата Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Недавно он судил благотворительный матч с участием "Шахтера"

Украинский арбитр будет работать на матчах чемпионата Польши

СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский арбитр Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединки третьей и второй польских футбольных лиг.

После российского вторжения в Украину 37-летний рефери вместе с женой и тремя детьми благодаря одному из волонтерских центров отправился в Польшу, сообщает пресс-служба УАФ.

Уже на месте Кривушкин через Комитет арбитров УАФ обратился за помощью в Лучано Лучи. Президент УАФ Андрей Павелко и координационный центр ассоциации написали письмо в Польский футбольный союз, чтобы украинскому арбитру помогли с трудоустройством.

Кривушкин уже работал на поединках польских низших лиг, а недавно судил благотворительный матч "Лехия" (Польша) - "Шахтер" (Украина), который проходил в Гданьске.

В марте украинец принял участие в семинаре арбитров польской Экстраклассы. Теперь наш соотечественник получил возможность обслуживать поединки третьего и второго польских дивизионов и соответствующие назначения.

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В статье: Дмитрий Кривушкин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 08:57
Ой зряяяя, а вдруг поляки тоже маты знают?
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