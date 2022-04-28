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Украинский арбитр будет работать на матчах чемпионата Польши
Недавно он судил благотворительный матч с участием "Шахтера"
СК Дніпро-1
Украинский арбитр Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединки третьей и второй польских футбольных лиг.
После российского вторжения в Украину 37-летний рефери вместе с женой и тремя детьми благодаря одному из волонтерских центров отправился в Польшу, сообщает пресс-служба УАФ.
Уже на месте Кривушкин через Комитет арбитров УАФ обратился за помощью в Лучано Лучи. Президент УАФ Андрей Павелко и координационный центр ассоциации написали письмо в Польский футбольный союз, чтобы украинскому арбитру помогли с трудоустройством.
Кривушкин уже работал на поединках польских низших лиг, а недавно судил благотворительный матч "Лехия" (Польша) - "Шахтер" (Украина), который проходил в Гданьске.
В марте украинец принял участие в семинаре арбитров польской Экстраклассы. Теперь наш соотечественник получил возможность обслуживать поединки третьего и второго польских дивизионов и соответствующие назначения.
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