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"Ночь была неспокойной". российские оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и Градами

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"Ночь была неспокойной". российские оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и Градами

dnepr.express

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российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты в Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук прокомментировали обстановку.

"Днепропетровщина. 6 мая. 07:40. Ночь неспокойная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело", – констатировал Резниченко.

"08:05. Семьдесят второй день полномасштабной войны. Утром есть "прилет" крылатой ракеты на территорию Покровской общины в Синельниковском районе. Ракета повредила линию электропередач. К счастью, никто не пострадал. Прилегающие села с электроснабжением, перебоев нет. В Криворожском районе враг обстрелял окрестности Великой Костромки и Шестерни. Тоже без пострадавших. В других районах области ночь прошла спокойно. На данный момент российских оккупационных войск на территории Днепропетровщины нет", – сказал Лукашук.

"На утро 06.05.22 ситуация на нашем направлении полностью контролируемая. Противник ночью проводил интенсивные обстрелы по всей линии соприкосновения", – коротко резюмировал Вилкул.

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В статье: война с Россией Александр Вилкул Николай Лукашук Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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