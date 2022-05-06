"Ночь была неспокойной". российские оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и Градами

российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты в Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и Председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук прокомментировали обстановку.

"Днепропетровщина. 6 мая. 07:40. Ночь неспокойная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело", – констатировал Резниченко .

"08:05. Семьдесят второй день полномасштабной войны. Утром есть "прилет" крылатой ракеты на территорию Покровской общины в Синельниковском районе. Ракета повредила линию электропередач. К счастью, никто не пострадал. Прилегающие села с электроснабжением, перебоев нет. В Криворожском районе враг обстрелял окрестности Великой Костромки и Шестерни. Тоже без пострадавших. В других районах области ночь прошла спокойно. На данный момент российских оккупационных войск на территории Днепропетровщины нет", – сказал Лукашук.