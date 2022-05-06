Арестович: Фрегат Адмирал Макаров? Проверенной информации пока нет

У украинской власти пока нет достоверной информации о попадании или потоплении еще одного российского военного корабля – фрегата Адмирал Макаров . Данные сейчас проверяются.

Об этом в эфире канала "Фейгин Live" сказал советник главы ОП Алексей Арестович, при этом отказавшись отвечать на вопрос, была ли попытка потопить корабль.

"Проверенной информации нет. Нам вменяют очень много "победной" информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в большую "победную" лужу. Причем даже уважаемые западные агентства", – сказал он.

Информация, по словам Арестовича, продолжает уточняться. "Могу подготовить сразу к горькому разочарованию. Вполне может оказаться, что никого не топили, не подбили и т. д. А может утопили и подбили, посмотрим. Ну, утопили вряд ли, подбили – может быть. Я пока не готов говорить, да или нет, и не советовал бы никому спешить с заявлениями о том, что утопили или подбили", – сказал Арестович.

При этом на вопрос, стреляли ли, он ответил: "А это такая информация, которую мы не можем сказать. Страшная государственная тайна".

Напомним, что утром 6 мая некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что фрегат черноморского флота рф, который находится вблизи острова Змеиный, получил попадание украинской противокорабельной ракетой Нептун.

Отмечалось, что корабль получил серьезные повреждения но сохранил остойчивость и плавучесть. Ему на помощь из Севастополя были направлены вспомогательные суда.