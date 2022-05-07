В Италии задержали яхту, которая может принадлежать путину
Активы российской элиты ищут по всему миру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Италии задержали яхту "Шахерезада". Журналисты-расследователи из "Команды Навального" утверждают, что ее владелец - бункерный президент роисси. Стоимость судна оценивается в $700 млн.
По версии итальянских следователей, хозяин 140-метровой яхты действительно связан с властями роисси, однако конкретные имена пока не называются.
"Расследование итальянских властей выявило наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца судна "Шахерезада" с видными представителями российского правительства и с другими субъектами, в отношении которых ЕС ввёл санкции из-за войны в Украине", - говорится в сообщении министерства экономики и финансов Италии.
Italian authorities have impounded a mega-yacht at the center of a mystery over its ownership, as speculation swirled it might even belong to Russian President Vladimir Putin.https://t.co/xVmxyyElOG pic.twitter.com/nRWCN37e4q— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2022
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