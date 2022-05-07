В Италии задержали яхту, которая может принадлежать путину

В Италии задержали яхту "Шахерезада". Журналисты-расследователи из "Команды Навального" утверждают, что ее владелец - бункерный президент роисси. Стоимость судна оценивается в $700 млн.

По версии итальянских следователей, хозяин 140-метровой яхты действительно связан с властями роисси, однако конкретные имена пока не называются.

"Расследование итальянских властей выявило наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца судна "Шахерезада" с видными представителями российского правительства и с другими субъектами, в отношении которых ЕС ввёл санкции из-за войны в Украине", - говорится в сообщении министерства экономики и финансов Италии.