Азов озвучил потери россиян во время осады Мариуполя

В воскресенье, 8 мая, представители полка "Азов", который защищает Мариуполь от российской навалы, дали пресс-конференцию о текущей ситуации в городе. В частности, украинские защитники озвучили цифры потерь врага во время осады

Было уничтожено более 2,5 тысяч живой силы россиян, ранено более 500 человек. "Мы также уничтожили более 60 танков и подбили 30. Это больше 10% потерь врага по всей стране. Такая же почти ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбежек из рф. 150 прилётов в день. И у нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", - отметил представитель полка "Азов" Илья Самойленко.

По его словам, они с 2014-го года не прекращали обучение, анализировали военные операции для того, чтобы исследовать лучшие и самые эффективные тактики. "Именно потому мы так долго удерживаем Мариуполь", - говорит боец.

В свою очередь заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что сейчас ведутся интенсивные обстрелы "Азовстали", за ночь украинские военные насчитали более 25 прилетов, в том числе с бомбардировщиков.

По словам Паламаря, враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.