Сейм Литвы признал россию террористическим государством

Парламент Литвы единогласно поддержал резолюцию, которой признает российскую федерацию террористическим государством.

Как сообщает издание Delfi, в резолюции Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

"Российская федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - говорится в резолюции.

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Отметим, что в последнее время о том, чтобы включить россию в список государства спонсоров терроризма, все чаще говорят в США. В настоящее время Вашингтон признает четыре таких государства – Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.