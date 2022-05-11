Разведка Британии: рф пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный
Не получится!
Ministry of Defence
Британская военная разведка продолжает информировать украинскую общественность касательно российского вторжения. Утреннюю сводку за 11 мая Ministry of Defence посвятило острову Змеиный.
По сведениям британцев, россия пытается пополнить гарнизон острова и его запасы, но украинцы сумели нанести с "Байрактаров" точные удары по системам ПВО на острове и кораблям, которые везли пополнение.
Попытки рф усилить гарнизон на острове "дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники".
Корабли поддержки стали более уязвимы после потопления крейсера "Москва" и отхода других боевых кораблей россии дальше на юг. Если же россияне все же смогут закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то именно они будут контролировать северо-восточную часть Черного моря.
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