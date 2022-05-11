  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка Британии: рф пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный
В тренде

Разведка Британии: рф пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный

Общие новости
(1 голосов)

Не получится!

Разведка Британии: рф пытается укрепить свои позиции на острове Змеиный

Ministry of Defence

Новина українською

Британская военная разведка продолжает информировать украинскую общественность касательно российского вторжения. Утреннюю сводку за 11 мая Ministry of Defence посвятило острову Змеиный.

По сведениям британцев, россия пытается пополнить гарнизон острова и его запасы, но украинцы сумели нанести с "Байрактаров" точные удары по системам ПВО на острове и кораблям, которые везли пополнение.

Попытки рф усилить гарнизон на острове "дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники".

Читайте такжеРаботает Байрактар. ВСУ уничтожили три российских катера с личным составом у острова Змеиный

Корабли поддержки стали более уязвимы после потопления крейсера "Москва" и отхода других боевых кораблей россии дальше на юг. Если же россияне все же смогут закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то именно они будут контролировать северо-восточную часть Черного моря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Остров Змеиный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде