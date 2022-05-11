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Минэкономики Германии: Северный поток - 2 действительно мертв

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Германия не планирует использовать новую трубу

Минэкономики Германии: Северный поток - 2 действительно мертв

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия не планирует использовать новый, но так и не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2".

Об этом заявила на брифинге в среду представительница Минэкономики ФРГ Анника Айнгорн (Annika Einhorn), передает Укринформ.

"Трубопровод "Северный поток - 2" после начала российской захватнической войны против Украины действительно мертв", - заявила Айнгорн.

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Она подчеркнула, что "безопасность энергоснабжения в Германии является гарантированной".

Спикер заверила, что министерство, кризисный штаб "Газ" внимательно следят за ситуацией и последним развитием событий.

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В статье: война с Россией
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