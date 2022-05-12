СНБО принял решение о принудительном изъятии активов двух банков рф в Украине

СНБО приняла решение принудительно изъять активы Сбербанка рф и Проминвестбанка в Украине. Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 мая сообщил о принудительном изъятии 99,772644% акций Проминвестбанка, принадлежащих российской госкорпорации ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку россии.

Президент Украины утвердил решение СНБО указом № 326. Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга ВЭБ.РФ к ПИБ на 0,93 млрд и Сбербанка россии к МР Банк на 14,9 млрд грн.

Изымаются и другие финансовые активы указанных дочерних российских банков, за исключением 3 млрд грн МР Банка, которые направляются на удовлетворение требования его кредиторов.