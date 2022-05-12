Монумент "Три сестры" на границе Украины, рф и беларуси ликвидируют
Монумент символизировал дружбу трех стран
фото из свободных источников
В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси. Пока готовят документы, чтобы монумент сняли с учета. После того как все согласуют, памятник демонтируют.
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"С целью соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины. После снятия монумента с учета это сооружение можно будет демонтировать", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в центре Киева
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