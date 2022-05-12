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Ангелы спорта: В Украине появился сайт о погибших на войне спортсменах

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33 украинских спортсмена погибли от рук оккупантов

Ангелы спорта: В Украине появился сайт о погибших на войне спортсменах

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Новина українською

Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.

По официальным данным, за период российско-украинской войны погибли 33 спортсмена.

Сайт доступен здесь.

В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.

Ангелы спорта: В Украине появился сайт о погибших на войне спортсменах - изображение 1
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В статье: война с Россией
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