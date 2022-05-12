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Позиция россии относительно вступления Украины в ЕС изменилась. Теперь она такая же, как и относительно НАТО

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Смешная юмореска

Позиция россии относительно вступления Украины в ЕС изменилась. Теперь она такая же, как и относительно НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Заместитель постоянного представителя россии в ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция его страны по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась. Теперь эта позиция такая же, как и в отношении НАТО – то есть россия против интеграции Украины в Европейский союз.

"Позиция россии относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО", - заявил Полянский в интервью британскому изданию UnHerd.

Также Полянский заявил, что в свете позиции Киева россия сейчас не видит путей дипломатического урегулирования сложившейся ситуации:

"На этом этапе я, честно говоря, не вижу никаких возможностей для дипломатического урегулирования ввиду позиции Украины и попытки разжечь этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", - заявил заместитель постпреда.

Добавим, что ранее Россия не выступала против вступления Украины в ЕС, но четко отмечала свое требование не допустить вхождения Украины в НАТО. Также отметим, что после двух месяцев великой войны с россией Киев практически прекратил переговоры с агрессором.

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В статье: война с Россией
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