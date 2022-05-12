Оккупанты нанесли удар по Николаеву
Жителей просят оставаться в укрытиях
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.
Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях", - сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.
Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.
Также сообщают о поражении гражданских объектов.
Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.
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