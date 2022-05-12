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Оккупанты нанесли удар по Николаеву

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Жителей просят оставаться в укрытиях

Оккупанты нанесли удар по Николаеву

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях", - сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.

Также сообщают о поражении гражданских объектов.

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

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В статье: война с Россией
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