Оккупанты нанесли удар по Николаеву

В Николаеве вечером 12 мая раздались взрывы в разных районах города. Жителей просят не покидать укрытий.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях", - сообщил в своем Telegram-канале Сенкевич.

Перед взрывами в городе объявили воздушную тревогу. В местных пабликах сообщают, что обстрел идет со стороны оккупированного Херсона и моря.

Также сообщают о поражении гражданских объектов.

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока отсутствует.