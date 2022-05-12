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Джемилев: Эрдоган предлагали Шойгу эвакуировать защитников Мариуполя через Бердянск

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Турция предлагала провести процедуру екстракшн

Джемилев: Эрдоган предлагали Шойгу эвакуировать защитников Мариуполя через Бердянск

Фото: полк Азов

Новина українською

Власти Турции предлагали эвакуировать украинских защитников Мариуполя из меткомбината "Азовсталь" через порт в Бердянске. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге родственников военных, сообщает Крым.Реалии.

"Эрдоган два раза разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции) разговаривал с министром обороны (России) Шойгу. Он (Калын) сказал, что у нас в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, они приедут в порт Бердянск. На кораблях будут автобусы, которые из Мариуполя будут привозить их в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей. И мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики. То есть до окончания войны они не будут воевать", – сообщил Джемилев.

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Однако, по словам Джемилева, министр обороны России Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться. Он также добавил, что на обмен российских пленных, находящихся сейчас на территории Украины, на защитников Мариуполя российская сторона также не согласилась.

Джемилев подчеркнул, что Турция планирует продолжать переговоры по спасению украинских военных из заблокированного металлургического комбината "Азовсталь".

"Мариуполь – наша боль, наша гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Сейчас стоит вопрос – они исполнили свой долг. И нужно принять все меры для их освобождения", – отметил Джемилев.

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В статье: война с Россией
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