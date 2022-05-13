Левченко: Капитаны нидерландских клубов пообещали помогать украинцам

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал о том, как в Нидерландах помогают украинцам, которые покинули свою страну из-за войны.

"Я обзвонил всех капитанов 38 клубов Эредивизии и первого дивизиона. Рассказал о войне. Они все сказали, что будут помогать по мере возможности. Все капитаны играют в капитанских повязках, выполненных в наших цветах. Капитан Твенте Робин Проппер в одном из матчей, забив гол, снял повязку и высоко поднял ее, показав всему миру, что все цивилизованное сообщество с Украиной.

Многие клубы сборы с матчей переводят в помощь беженцам. Некоторые — проводят аукционы, и также перечисляют средства. На днях я проводил лекцию в колледже для студентов 18-20 лет. В течение часа студенты слушали мое выступление о войне, задавали много вопросов", - сказал Левченко.