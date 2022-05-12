Сборная Украины U-19 проведет недельный сбор в Нидерландах - СМИ

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года рождения) проведет недельный тренировочный сбор в Нидерландах. Об этом информирует SportArena.

Согласно данным источника, все расходы по пребыванию украинской команды в Голландии взяла на себя Федерация футбола Нидерландов.

Отмечается, что с просьбой помочь украинцам подготовиться к элит-раунду отбора на Евро-2022 к нидерландской федерации обратился бывший полузащитник сборной Украины, а ныне глава Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко.

Элит-раунд отбора должен был пройти с 23-го по 29 марта в Нидерландах, но в связи с военной агрессией россии против Украины УЕФА изменил срок. Матчи с участием нашей команды, соперниками которой станут сборные Нидерландов, Норвегии и Сербии, запланированы на 1-е, 4-е и 7-е июня. В финальную часть турнира выйдет победитель квартета.

Напомним, что в квалификационном раунде отбора сборная Украины U-19, которую возглавляет Владимир Езерский, победила Мальту и Финляндию, а также сыграла вничью с Польшей.