"Украина дала мне все". Езерский – о решении пойти защищать страну

Бывший защитник, а ныне главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский, который больше месяца защищал Киев от российских захватчиков, объяснил почему, пошел защищать страну.

"После того, как мои родные обустроились на новом месте, я сразу принял решение — нужно ехать защищать свой дом. Считаю, если ты украинец, если ты патриот своей страны, то должен поступать именно так и никак иначе. Украина дала мне все, что у меня есть, здесь родились мои дети. У меня не было никаких сомнений, что нужно делать во время этой войны. Оружие? У кого-то – было. Официально зарегистрированное, охотничье. Плюс рации. Мы быстро сплотились и проговорили все наши действия на случай, если враг придет. С каждым днем ​​он был все ближе и ближе. От нас до Бучи и Ирпеня — примерно 10 километров. На пятый или шестой день последовали прорывы и по нашей стороне. Читайте также Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев вступил в ВСУ