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"Украина дала мне все". Езерский – о решении пойти защищать страну

Юношеские сборные Украины
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По его словам, он не мог поступить иначе

"Украина дала мне все". Езерский – о решении пойти защищать страну

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Бывший защитник, а ныне главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Владимир Езерский, который больше месяца защищал Киев от российских захватчиков, объяснил почему, пошел защищать страну.

"После того, как мои родные обустроились на новом месте, я сразу принял решение — нужно ехать защищать свой дом. Считаю, если ты украинец, если ты патриот своей страны, то должен поступать именно так и никак иначе. Украина дала мне все, что у меня есть, здесь родились мои дети. У меня не было никаких сомнений, что нужно делать во время этой войны.

Оружие? У кого-то – было. Официально зарегистрированное, охотничье. Плюс рации. Мы быстро сплотились и проговорили все наши действия на случай, если враг придет. С каждым днем ​​он был все ближе и ближе. От нас до Бучи и Ирпеня — примерно 10 километров. На пятый или шестой день последовали прорывы и по нашей стороне.

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В один день мы поняли, что активные боевые действия начались в Стоянке – буквально в трех километрах от нас. Там был взорван мост через реку Ирпень. Так мы попали на линию разграничения, в зону боевых действий. Перед нами, рядом с нами, вооруженные силы, специальные группировки, а мы, как оказалось, прикрывали их с самого тыла.

У нас была не совсем территориальная оборона. Сформировался отдельный добровольческий батальон Чайка, который возглавил очень профессиональный и мужественный человек Иван Рудяк. Из нашего комплекса туда вошли около 30 бойцов терробороны, а все остальные приехали из разных регионов Украины. С одним из ребят, как оказалось, мы жили во Львове в одном доме, с другим ходили в одну школу. Так нас объединила война.

Сначала у нас, конечно, не было четкой вертикали, но мы понимали — главное пока не мешать. Определенная официальность появилась впоследствии, перед нами были поставлены четкие задачи, и мы их выполняли. Первое – организация блок-постов в нашей местности, второе – противодействие мародерству, третье – выявление и обезвреживание корректировщиков и ДРГ. Если подытожить – за нами было обеспечение определенной надежности", - рассказал Езерский.

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В статье: Владимир Езерский Украина U-19
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Источник:
zbirna.com

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