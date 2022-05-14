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Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки

Общие новости
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Техника продемонстрировала отрицательное всплытие

Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки

Мілітарний

Новина українською

Российские подразделения снова понесли потери при попытке форсировать реку Северский Донец в районе села Белогоровка. Как видно на фото, в воде оказалось 8 танков противника.

Об этом сообщил основатель сайта "Инфокар" Павел Кащук. По его словам, россияне пытались покинуть берег реки, который контролируют украинцы. Они попытались перейти на Северский Донец вброд, однако не подготовили машины для такого маневра.

“На фото не очевидно, но эти танки действительно пытались вернуться назад вброд, держа пушки в сторону врага. Но о шноркелях, походе, забыли, так что далеко не доехали. Некоторые танкисты даже сдали зачет по плаванию. Но не все.

Похоже, слава крейсеру Мацква им не давала покоя", – написал Кащук.

Ранее оккупанты в течение 8 суток пытались форсировать Северский Донец и временно создали три плацдарма. Постепенно украинские войска выбили россиян из каждого из них. Общие потери в технике, по оценке журналиста Юрия Бутусова, насчитывают около сотни единиц.

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В статье: война с Россией ВСУ
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Источник:
Павло Кащук

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