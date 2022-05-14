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Воины ОТГ Восток отбили за сутки девять атак российского врага

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ВСУ свое дело знают

Воины ОТГ Восток отбили за сутки девять атак российского врага

UA-Футбол
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В течение суток, 14-го мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 80;
  • танков – 3;
  • БТР – 2;
  • артиллерия – 1;
  • минометы – 4;
  • АТТ – 3;
  • БПЛА – 3.

Напомним, что общие российские потери в войне с Украиной в живой силе перевалили за отметку 27 тысяч.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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