Воины ОТГ Восток отбили за сутки девять атак российского врага
ВСУ свое дело знают
В течение суток, 14-го мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 9 атак, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 80;
- танков – 3;
- БТР – 2;
- артиллерия – 1;
- минометы – 4;
- АТТ – 3;
- БПЛА – 3.
Напомним, что общие российские потери в войне с Украиной в живой силе перевалили за отметку 27 тысяч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТГ Схід
Популярное сейчас
- Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии
- МИД РФ: Вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза
- Топовый испанский клуб заинтересован подписать Ярмоленко на правах свободного агента
- Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти