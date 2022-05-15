Источник: Десна, вероятно, не примет участия в следующем сезоне УПЛ
Как и Мариуполь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, команда возьмет паузу на один сезон.
Ранее
При этом Бурбас пишет о том, что за обоими сохранят место в элите. Чтобы условно через год, когда эти клубы решат свои инфраструктурные вопросы, смогли вернуться к соревнованиям.
Напомним, что пока руководство УПЛ еще не сообщило о том, в каком формате состоится сезон 2022/23. Представители клубов 27 мая должны собраться на заседание для обсуждения этого вопроса.
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