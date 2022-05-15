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Источник: Десна, вероятно, не примет участия в следующем сезоне УПЛ

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(2 голосов)

Как и Мариуполь

Источник: Десна, вероятно, не примет участия в следующем сезоне УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Десна", скорее всего, не примет участия в следующем сезоне УПЛ.

Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, команда возьмет паузу на один сезон.

Ранее о таком же решении своего клуба сообщил главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич.

При этом Бурбас пишет о том, что за обоими сохранят место в элите. Чтобы условно через год, когда эти клубы решат свои инфраструктурные вопросы, смогли вернуться к соревнованиям.

Напомним, что пока руководство УПЛ еще не сообщило о том, в каком формате состоится сезон 2022/23. Представители клубов 27 мая должны собраться на заседание для обсуждения этого вопроса.

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В статье: Десна (Чернигов) Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
15.05.2022 в 14:42
Абсолютно правильное решение. Вернутся оба через год.
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