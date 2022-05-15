ВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 58 танков и 98 БМП

В зоне Группировки Объединенных сил Украины продолжаются ожесточенные бои против российских оккупантов.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 ​​беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.