  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области
В тренде

Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области

Общие новости
(8 голосов)

Слава украинским защитникам!

Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области

Новина українською

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Харьковской области.

Сегодня нашим бойцам из Харьковского 227 батальона 127 бригады ТрО удалось выйти на Государственную границу со страной агрессором россией.

Читайте такжеВСУ за неделю в зоне ООС уничтожили 58 танков и 98 БМП

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде