Бойцы ТРО вышли на границы Харьковской области
Слава украинским защитникам!
Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Харьковской области.
Сегодня нашим бойцам из Харьковского 227 батальона 127 бригады ТрО удалось выйти на Государственную границу со страной агрессором россией.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками Вест Хэма
- Травмы Ливерпуля и щедрость Челси. Почему в финале Кубка Англии победил Реал. Аудиомнение #145
- Отдаляясь от зоны вылета? Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 15.05.2022
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet