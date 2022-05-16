На складах в Изюме уничтожен значительный запас боеприпасов оккупантов - сводка Генштаба за 16 мая
Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении
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Генштаб ВСУ озвучил оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 18.00 16.05.2022.
Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.
Усилия авиации противника сосредоточены на поражении объектов в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине территории Украины.
На Слобожанском направлении враг усиливает группировку войск подразделениями специального назначения и противовоздушной обороны.
На Харьковском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Враг пытался вести боевые действия в направлении населенного пункта Терновка, успеха не имел.
На Славянском направлении противник, силами подразделений 20 общевойсковой армии, осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.
В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов.
На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово в направлении населенного пункта Лиман, по результатам боевых действий, успеха не имеет, пытается усилить группировку своих войск.
На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, понесли потери.
На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.
В Мариуполе основные усилия противник сосредоточил на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары.
На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка. Принимает меры по логистическому обеспечению войск.
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