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Правительство приостановило регулирование цен на бензин и озвучило ожидаемые цены

Общие новости
(2 голосов)

Сделано это для того, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом

Правительство приостановило регулирование цен на бензин и озвучило ожидаемые цены

Новина українською

Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко в эфире телемарафона.

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"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - сказала Свириденко.

По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны. Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотреблениями на рынке против операторов будут вводить санкции.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
17.05.2022 в 22:42
Зелені соплі, які не мають ані тактики, ані стратегії розвитку країни. Непорозуміння, некомпетентні дилетанти.
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0
0
Unselfish (Столица)
17.05.2022 в 22:36
Итого цены будут по 70. Правда по такой цене это топлива нах никому не нужно будет, только мажорам, которые деньги не считают...
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
17.05.2022 в 22:58
Они готовятся отпустить доллар в свободное плавание. И комерсы об этом знают. Поэтому и ждать нам доллар в пределах стоимости литра солярки.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.05.2022 в 23:08
посмотри цены на топливо в канаде, например
0
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