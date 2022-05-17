Правительство приостановило регулирование цен на бензин и озвучило ожидаемые цены

Правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко в эфире телемарафона.

"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - сказала Свириденко.

По ее словам, правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны. Министр добавила, что в случае нарушения договоренностей и злоупотреблениями на рынке против операторов будут вводить санкции.