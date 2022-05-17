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В результатов обстрелов оккупантами 17 мая в Донецкой области погибли 7 гражданских

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Еще шестеро получили ранения

В результатов обстрелов оккупантами 17 мая в Донецкой области погибли 7 гражданских

фото из свободных источников

Новина українською

17 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Донетчины, в результате чего погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышеве и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.

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В статье: война с Россией
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