В результатов обстрелов оккупантами 17 мая в Донецкой области погибли 7 гражданских

17 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Донетчины, в результате чего погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышеве и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.