В результатов обстрелов оккупантами 17 мая в Донецкой области погибли 7 гражданских
Еще шестеро получили ранения
фото из свободных источников
17 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Донетчины, в результате чего погибли 7 гражданских лиц, еще 6 получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышеве и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава ОВА.
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