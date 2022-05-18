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В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями

Общие новости
(2 голосов)

Работники ДБР пытались проверить депутата на предмет возможного сотрудничества с оккупантами

В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями

ДБР

Новина українською

В Кропивницком депутат от запрещенной партии ОПЗЖ в состоянии наркотического опьянения подрался с правоохранителями, которые хотели проверить его на предмет возможного сотрудничества с оккупантами.

"Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ДБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы – При жизни". Но депутат начал жесткое физическое сопротивление правоохранителям", - говорится в сообщении ДБР.

Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия.

Сообщается, что работники ДБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотическими веществами, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами).

Теперь депутату грозит до 7 лет тюрьмы.

В ДБР также подчеркнули, что проверяют информацию о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
18.05.2022 в 19:45
Добрый вечер всем, кто за ОПЗЖ голосовал.
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2022 в 19:28
На довічне. Вони зрадники країни.
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avatar
Zaragoza
18.05.2022 в 18:34
Типичная жопзж
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demand (Изюм)
18.05.2022 в 18:26
Понеслась
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