В Кропивницком депутат от ОПЗЖ под наркотиками подрался с правоохранителями

В Кропивницком депутат от запрещенной партии ОПЗЖ в состоянии наркотического опьянения подрался с правоохранителями, которые хотели проверить его на предмет возможного сотрудничества с оккупантами.

"Во время оперативных мероприятий в Кировоградской области работники ДБР пытались проверить депутата Кропивницкого городского совета от запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционной платформы – При жизни". Но депутат начал жесткое физическое сопротивление правоохранителям", - говорится в сообщении ДБР.

Затем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу якобы из-за плохого самочувствия.

Сообщается, что работники ДБР обнаружили у депутата незарегистрированное оружие с боеприпасами и наркотическими веществами, а также зафиксировали признаки наркотического опьянения.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами).

Теперь депутату грозит до 7 лет тюрьмы.

В ДБР также подчеркнули, что проверяют информацию о вероятной причастности депутата к коллаборационной деятельности.