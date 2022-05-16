Шуфрич пояснил, как и почему он уехал за границу
Говорит, что все законно
Василий Артюшенко, ZN.UA
Как уже сообщалось ранее,
Позже он и сам подтвердил эту информацию, рассказав, почему покинул страну.
Он отметил, что является отцом трех несовершеннолетних детей, а уехал из-за того, что одному ребенку нужна "срочная врачебная консультация".
"Я отец трех несовершеннолетних детей – 3, 5 и 9 лет. Кроме того, я оформил свой выезд согласно всем нормативам, установленным для военного времени. Необходимость уехать за границу связана со срочной врачебной консультацией в связи с состоянием одного из моих детей. Планирую вернуться к 23 мая", – объяснил он.
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