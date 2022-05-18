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На россии предложили Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Общие новости
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(1 голосов)

Об этом заявил вице-премьер рф Марат Хуснуллин

На россии предложили Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

фото из открытых источников

Новина українською

Вице-премьер рф Марат Хуснуллин, который побывал на оккупированной территории, предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем рф.

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"Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на россию.

Атомная электроэнергия - один из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет", - цитирует Хуснуллина российский "Интерфакс"

Помимо этого член российского правительства заявил, что атомная электростанция продолжит работу "в штатном режиме" и "все рабочие места будут сохранены".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакс

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Комментарии (3)
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aleks68
18.05.2022 в 23:57
твари .....
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2022 в 23:40
Хуснуллин отсоснуллин.
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Zloy Pingvin
18.05.2022 в 23:32
Йдуть за росийським военним кораблем
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