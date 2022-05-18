На россии предложили Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Вице-премьер рф Марат Хуснуллин, который побывал на оккупированной территории, предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем рф.

"Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на россию.

Атомная электроэнергия - один из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет", - цитирует Хуснуллина российский "Интерфакс"