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Арестович: Война вряд ли закончится к осени

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Поэтому президент продлит военный стан сразу на 3 месяца

Арестович: Война вряд ли закончится к осени

ОП

Новина українською

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что к осени война с Россией вряд ли закончится. Поэтому президент предсказал продление военного положения на 90 дней - до конца лета.

Об этом в интервью 24 каналу заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его убеждению, "каждый раз" продолжать военное положение на 30 дней – это давать ложные надежды украинцам.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил Арестович.

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Советник председателя ОП уверен, что с обществом во время войны необходимо вести честную коммуникацию. Он добавил, что военное положение можно отменить в любой момент. Зато его могут сохранить на отдельных участках и после победы в войне.

Арестович объяснил, все потому, что после войны стартует восстановление страны, одной из главных задач этого процесса является разминирование. Он добавил, что неразорвавшихся боеприпасов очень много.

"По мировому закону, день войны - это 3 дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться. И даже после победы будет сохраняться определенная опасность, части будут охранять государственную границу, не все военные сразу вернутся в пункты постоянной дислокации", – отметил советник главы ОП.

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В статье: война с Россией
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