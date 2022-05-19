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СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали

Общие новости
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Верим, что украинские герои будут спасены

СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, в начале недели Генеральный штаб ВСУ объявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ сковать значительные силы россиян, теперь перед ними стоит новая задача – «сохранить свои жизни». Украинские воины, находившиеся на территории Азовстали, сдались в плен с расчетом, что они будут обменены на пленных россиян.

Российские сми (в частности, государственное риа новости) опубликовало видео выхода украинских бойцов. На нем видно, как россияне обыскивают украинских воинов, после чего те садятся в автобус.

Заметим, что на россии сразу началась кампания против процедуры обмена. Многие политики заявляют, что азовцев нужно судить, поэтому их нельзя передавать Украине. В Министерстве обороны Украины заявили, что любая информация может повредить и самому процессу операции по спасению, и украинским воинам.

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В статье: Мариуполь война с Россией Азов Азовсталь
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