Шольц: путин не будет диктовать условия мира, президент рф ошибся по поводу решимости украинцев
Хоть в чем-то мы согласны с Олафом
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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в защите от агрессии рф, также он отметил, что президент россии не сможет диктовать условия мира. Цитирует Шольца издание Bild.
"путин по-прежнему считает, что он может бомбить и диктовать при этом миру условия. Однако он ошибается. Украинцы этого не принимают, и мы тоже. Он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов".
Канцлер также заявил, что только когда путин поймет, что он не может сломать обороноспособность Украины, то будет готов всерьез вести мирные переговоры, и для этого важно усилить военную помощь для Киева.
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