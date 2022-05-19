Шольц: путин не будет диктовать условия мира, президент рф ошибся по поводу решимости украинцев

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшую помощь в защите от агрессии рф, также он отметил, что президент россии не сможет диктовать условия мира. Цитирует Шольца издание Bild.

"путин по-прежнему считает, что он может бомбить и диктовать при этом миру условия. Однако он ошибается. Украинцы этого не принимают, и мы тоже. Он ошибался по поводу решимости украинцев и единства наших союзов".

Канцлер также заявил, что только когда путин поймет, что он не может сломать обороноспособность Украины, то будет готов всерьез вести мирные переговоры, и для этого важно усилить военную помощь для Киева.