Суд разрешил арестовать Януковича за незаконное пересечение границы

Печерский суд Киева при участии прокуроров Генпрокуратуры дал разрешение на арест Виктора Януковича.

Экс-президент Украины подозревается в организации незаконной переправки лиц через госграницу. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

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По данным следствия, экс-президент Украины, действуя совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью трех вертолетов вооруженных сил рф воздушным путем незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в г. Анапа.

Досудебное расследование ведется и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, что четвертый президент Украины уже может отбывать 13-летний срок – в начале декабря 2021 года Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о его государственной измене.

Также Госбюро расследований завершило досудебное расследование по поводу Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.

7 октября прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно избрал ему меру пресечения. Януковича заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".