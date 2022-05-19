Оккупанты обстреливают дома в Северодонецке - 12 погибших, более 40 раненых

Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк на Луганщине.

В результате российских обстрелов в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр по тяжелому вооружению. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам.

Сейчас есть 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - сказано в заявлении.