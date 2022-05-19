Оккупанты обстреливают дома в Северодонецке - 12 погибших, более 40 раненых
Враг продолжает пробовать захватить Северодонецк
Луганська ОДА (ОВА)
Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк на Луганщине.
В результате российских обстрелов в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Орки с самого утра начали хаотично расстреливать областной центр по тяжелому вооружению. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном - целенаправленные попадания именно по жилым домам.
Сейчас есть 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - сказано в заявлении.
Также Гайдай отметил, что данные о погибших и пострадавших еще уточняются, ведь обследовать территорию под обстрелами невозможно.
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